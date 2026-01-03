إعلان

صور.. هاني سري الدين يتقدم بأوراق ترشحه رئيسًا للوفد

كتب : محمد نصار

01:08 م 03/01/2026 تعديل في 02:01 م
كتب- محمد نصار:
تصوير- محمود بكار:

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، اليوم السبت، في تلقي طلبات الراغبين في الترشح.

وشهد اليوم الأول تقدم الدكتور هاني سري الدين، نائب رئيس الحزب، بأوراق ترشحه للانتخابات على مقعد الرئيس إلى اللجنة المشرفة.

ويستمر استقبال الراغبين في الترشح بدءًا من اليوم السبت وحتى الخامسة مساء يوم الخميس 8 يناير.

حزب الوفد هاني سري الدين

