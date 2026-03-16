كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب ملاحقة الوسائل الإعلامية التي تنشر معلومات مضللة بشأن الحرب في إيران بتهمة الخيانة.

أضاف: نقصف قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران، مضيفا: "إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز".

وأشار إلى أن الويالات المتحدة تتحدث مع دول أخرى بشأن مراقبة مضيق هرمز، إذ تطالب بالمساعدة في حمايته.

تابع: ألحقنا أضرارًا بالإيرانيين وهم بحاجة لـ10 سنوات لإعادة البناء لو توقفنا الآن ولكني لست بصدد إنهاء الحرب.