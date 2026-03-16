ترامب: نقصف قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران

كتب : مصراوي

02:38 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجب ملاحقة الوسائل الإعلامية التي تنشر معلومات مضللة بشأن الحرب في إيران بتهمة الخيانة.

أضاف: نقصف قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران، مضيفا: "إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز".

وأشار إلى أن الويالات المتحدة تتحدث مع دول أخرى بشأن مراقبة مضيق هرمز، إذ تطالب بالمساعدة في حمايته.

تابع: ألحقنا أضرارًا بالإيرانيين وهم بحاجة لـ10 سنوات لإعادة البناء لو توقفنا الآن ولكني لست بصدد إنهاء الحرب.

فيديو قد يعجبك



بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
شئون عربية و دولية

بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
دراما و تليفزيون

حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
اعتراض 18 مسيرة في 20 دقيقة.. الدفاع السعودية تعلن عن هجوم إيراني واسع
شئون عربية و دولية

اعتراض 18 مسيرة في 20 دقيقة.. الدفاع السعودية تعلن عن هجوم إيراني واسع
شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
حوادث وقضايا

شاكك في سلوكها.. ليلة مقتل فتاة دسوق على يد زوجها داخل حظيرة المواشي
الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في بيروت
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله في بيروت

حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"