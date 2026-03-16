الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

ليفانتي

الدوري الإيطالي

كريمونيسي

- -
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

أول تعليق من توروب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي

كتب : نهي خورشيد

03:00 ص 16/03/2026

ييس توروب مدرب الأهلي

علق المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي على خسارة فريقه أمام الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن المباراة كانت متكافئة من الناحية الفنية بين الفريقين.

وأوضح تورب في تصريحات عقب نهاية المباراة أن نقطة التحول في اللقاء جاءت بعد قرار الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة الجزاء لصالح الترجي، مشيراً إلى أنه يرى أن الكرة كانت محل جدل وتندرج ضمن الحالات التقديرية، إذ اصطدمت بمنطقة قريبة من الكتف وهو ما يجعلها من وجهة نظره لعبة "50/50".

وأضاف المدرب الدنماركي أنه في البداية اعتقد أن الرجوع إلى تقنية الفيديو كان لمراجعة الكرة التي تعرض خلالها إمام عاشور لتدخل داخل منطقة جزاء الترجي، قبل أن يتضح أن المراجعة كانت لحالة أخرى سبقتها.

واختتم تورب تصريحاته بالتأكيد على أن الخسارة جاءت في الشوط الأول من المواجهة، مشدداً على أن الفريق لا يزال أمامه شوط ثانٍ في القاهرة بعد ستة أيام، معرباً عن ثقته في قدرة الأهلي على العودة وتحقيق الفوز.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

وكان الأهلي سقط اليوم أمام الترجي، بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة الجزاء في الدقيقة 69، قبل أن ينجح محمد أمين توجاي في تسجيل هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 73.

إقرأ أيضاً:

صحيفة تكشف موعد ومكان مباراة مصر والسعودية الودية

الأهلي يعلن موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة بعد نهاية مباراة الترجي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض
أول تعليق من توروب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي
صحتك في رمضان.. هل يحمي الكرز من سرطان الثدي؟
بريطانيا تضع سفينة الإمداد "لايم باي" في حالة تأهب قصوى
ليلة القدر في مصر ولا السعودية؟.. إجابات حاسمة من شيوخ وعلماء دين
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"