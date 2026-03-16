أول تعليق من توروب بعد خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي

علق المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي على خسارة فريقه أمام الترجي الرياضي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مؤكداً أن المباراة كانت متكافئة من الناحية الفنية بين الفريقين.

وأوضح تورب في تصريحات عقب نهاية المباراة أن نقطة التحول في اللقاء جاءت بعد قرار الحكم بالعودة إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة الجزاء لصالح الترجي، مشيراً إلى أنه يرى أن الكرة كانت محل جدل وتندرج ضمن الحالات التقديرية، إذ اصطدمت بمنطقة قريبة من الكتف وهو ما يجعلها من وجهة نظره لعبة "50/50".

وأضاف المدرب الدنماركي أنه في البداية اعتقد أن الرجوع إلى تقنية الفيديو كان لمراجعة الكرة التي تعرض خلالها إمام عاشور لتدخل داخل منطقة جزاء الترجي، قبل أن يتضح أن المراجعة كانت لحالة أخرى سبقتها.

واختتم تورب تصريحاته بالتأكيد على أن الخسارة جاءت في الشوط الأول من المواجهة، مشدداً على أن الفريق لا يزال أمامه شوط ثانٍ في القاهرة بعد ستة أيام، معرباً عن ثقته في قدرة الأهلي على العودة وتحقيق الفوز.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

وكان الأهلي سقط اليوم أمام الترجي، بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة الجزاء في الدقيقة 69، قبل أن ينجح محمد أمين توجاي في تسجيل هدف الترجي الوحيد في الدقيقة 73.

إقرأ أيضاً:

