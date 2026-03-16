ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض

كتب : مصراوي

03:15 ص 16/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ترغب بشدة في التفاوض، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أنهم مستعدون حاليا.

وأضاف ترامب: "نتحدث مع إيران لكن لا أعتقد أنهم مستعدون ولا أعلم إن كنت أريد عقد اتفاق معهم أو لا".

وأكد ترامب العمل على قصف قطاع تصنيع الطائرات المسيرة في إيران، مضيفا بشأن مضيق هرمز: "إسرائيل تعمل مع الولايات المتحدة لتأمين مضيق هرمز".

وشدد على أنه يطالب دولا أخرى بالمساعدة في حماية المضيق، مضيفا: "نجري محادثات مع 7 دول بشأن مضيق هرمز".

وحذّر ترامب من أن حلف شمال الأطلسي قد يواجه مستقبلا سيئا للغاية إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز.

أوضح أنه من الطبيعي تماما أن يساهم المستفيدون من هذا المضيق في ضمان عدم وقوع أي حادث مؤسف فيه.

وحذّر الرئيس الأمريكي من أن القمة المرتقبة في بكين مع نظيره الصيني شي جين بينج من 31 مارس حتى 2 أبريل قد تؤجل إذا لم تساعد بكين في فتح مضيق هرمز.

وقال: "أعتقد أن الصين يجب أن تقدم المساعدة أيضا، لأنها تستورد 90% من نفطها عبر المضيق".

وأطلق ترامب دعوة إلى دول عدة لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية إمدادات النفط العالمية التي تعبر مضيق هرمز، والتي باتت شبه متوقفة منذ اندلاع الحرب، ما تسبّب بارتفاع أسعار موارد الطاقة، خصوصا النفط، إلى مستويات لم تعهدها منذ أعوام.

والمضيق الذي يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط العالمي مغلق تقريبا بفعل الضربات والتهديدات الإيرانية، وفقا لسكاي نيوز.

