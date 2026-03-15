في واقعة التشهير بوزيرة الثقافة.. حبس محامٍ مع الشغل 3 سنوات

كتب : مصراوي

07:21 م 15/03/2026

وزيرة الثقافة وعلي ايوب

أصدرت محكمة جنح حدائق القبة بالقاهرة، حكمًا بمعاقبة محامٍ بالحبس 3 سنوات مع الشغل في واقعة اتهامه بسب وقذف وزيرة الثقافة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن منطوق الحكم أيضًا، تغريم المحامي مبلغ مالي قدره 300 ألف جنيه. وكفالة 20 ألف جنيه، وألزمته تعويضًا مدنيًا مؤقتا 50 ألف جنيه.

وأحالت النيابة العامة المحامي "علي أيوب" إلى محكمة الجنح المختصة، بثلاث اتهامات سب وقذف وتشهير بوزيرة الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي.

حبس محام ب وتشهير بوزيرة الثقافةة بس محامي سب وزيرة نح حدائق القبة لقاهرة بس محام 3 سنوات

