عُقد اليوم احتماعا بين الدكتور مدحت العدل رئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، طارق نور رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين يضمن سداد حقوق الأداء العلني لأعضاء الجمعية مقابل استغلال مصنفاتهم وعرضها على القنوات والإذاعات التابعة للشركة المتحدة.

ويأتي هذا التعاون في إطار دعم حقوق المبدعين وترسيخ احترام الملكية الفكرية إلى جانب فتح آفاق للإنتاج المشترك بين الشركة المتحدة والجمعية بما يسهم في إثراء الحياة الفنية ودعم الصناعات الإبداعية.

حضر الاجتماع المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين.

