نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صورتين على تطبيق تيليجرام تظهران طائرة KC-135 وقد فُقد الجزء العلوي من زعنفة الذيل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لطائرة أمريكية للتزود بالوقود تضررت في حادث وقع في الجو مع طائرة أخرى تحطمت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد طاقمها.

وأظهرت الصورة، التي نشرها موقع "كان" العبري، طائرة KC-135 متوقفة على مدرج مطار بن جوريون في إسرائيل، وقد فُقد جزء من زعنفة ذيلها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الطائرة الثانية تحطمت في غرب العراق.

وأضافت سنتكوم، أن أربعة عسكريين أمريكيين قُتلوا في الحادث الذي وقع يوم الخميس، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة للعثور على اثنين آخرين من الأفراد.

وتُظهر العلامات الموجودة على الطائرة أنها جاءت من قاعدة بيل الجوية في ولاية كاليفورنيا، التي تستضيف الجناح 940 للتزود بالوقود الجوي التابع لقيادة الاحتياط في سلاح الجو الأمريكي.

وقالت القيادة في بيان إن الطائرة تحطمت نحو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 مارس، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل ستة من أفراد الطاقم، وقد تأكدت وفاة أربعة منهم بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الآخرين.

وأضاف البيان أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مؤكداً أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة.

وأوضحت القيادة المركزية أن هويات العسكريين لن تُعلن إلا بعد مرور 24 ساعة من إبلاغ ذويهم رسمياً.