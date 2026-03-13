إعلان

بعد حادث جوي.. شاهد صور طائرة التزود بالوقود الأمريكية المتضررة

كتب : وكالات

03:10 م 13/03/2026

طائرة التزود بالوقود الأمريكية المتضررة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صورتين على تطبيق تيليجرام تظهران طائرة KC-135 وقد فُقد الجزء العلوي من زعنفة الذيل.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لطائرة أمريكية للتزود بالوقود تضررت في حادث وقع في الجو مع طائرة أخرى تحطمت، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد طاقمها.

وأظهرت الصورة، التي نشرها موقع "كان" العبري، طائرة KC-135 متوقفة على مدرج مطار بن جوريون في إسرائيل، وقد فُقد جزء من زعنفة ذيلها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن الطائرة الثانية تحطمت في غرب العراق.

وأضافت سنتكوم، أن أربعة عسكريين أمريكيين قُتلوا في الحادث الذي وقع يوم الخميس، مشيرة إلى أن جهود الإنقاذ ما زالت مستمرة للعثور على اثنين آخرين من الأفراد.

وتُظهر العلامات الموجودة على الطائرة أنها جاءت من قاعدة بيل الجوية في ولاية كاليفورنيا، التي تستضيف الجناح 940 للتزود بالوقود الجوي التابع لقيادة الاحتياط في سلاح الجو الأمريكي.

كما تشير علامات التعريف على الطائرة الموجودة في مطار بن جوريون قرب تل أبيب إلى أنها قدمت من قاعدة بيل الجوية في كاليفورنيا.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل أربعة من أفراد طاقم طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 بعد سقوطها في غرب العراق.

وقالت القيادة في بيان إن الطائرة تحطمت نحو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 12 مارس، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تقل ستة من أفراد الطاقم، وقد تأكدت وفاة أربعة منهم بينما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الآخرين.

وأضاف البيان أن ملابسات الحادث لا تزال قيد التحقيق، مؤكداً أن سقوط الطائرة لم يكن نتيجة نيران معادية أو نيران صديقة.

وأوضحت القيادة المركزية أن هويات العسكريين لن تُعلن إلا بعد مرور 24 ساعة من إبلاغ ذويهم رسمياً.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا مجتبى خامنئي هجمات على الخليج طائرة التزود بالوقود الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف
سفرة رمضان

كيف تحوّل كوب الشاي إلى قنبلة صحة؟.. طبيب يكشف

بدون حراسة.. قادة إيران يشاركون في مسيرة يوم القدس ويوجهون رسالة لترامب
شئون عربية و دولية

بدون حراسة.. قادة إيران يشاركون في مسيرة يوم القدس ويوجهون رسالة لترامب
متى تجب زكاة الفطر بالضبط؟.. إجابة حاسمة من علي جمعة (فيديو)
جنة الصائم

متى تجب زكاة الفطر بالضبط؟.. إجابة حاسمة من علي جمعة (فيديو)

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عربية وعالمية

"رقم تاريخي جديد له".. جوارديولا يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي
الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار تضرب عدة مناطق
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للأتربة وأمطار تضرب عدة مناطق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
أمريكا تعلن مصرع جميع أفراد طاقم طائرة التزود بالوقود في العراق
البابا ليو يدعو القادة المسيحيين الذين يشعلون الحروب إلى مراجعة ضمائرهم