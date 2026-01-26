كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات السمنة وارتفاع ضغط الدم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وأشارت الدراسة أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لا يرافق الخرف فقط بل يسهم في تطوره.

وأظهرت الدراسة أنه كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم الناتج عن عوامل وراثية زاد خطر الإصابة بالخرف في الشيخوخة.

وأظهر الباحثون أن نسبة كبيرة من خطر الإصابة بالخرف تعود إلى مشكلات ارتفاع ضغط الدم، مشيرين إلى أن تزامن السمنة وارتفاع الضغط لدى الفرد يسرّع تلف الأوعية الدموية في الدماغ، ويعجل بحدوث الضعف الإدراكي والخرف الوعائي.

ويؤكد الباحثون أن التحكم بوزن الجسم وضغط الدم في منتصف العمر يعتبر أحد أسهل الطرق للوقاية من الخرف، أي قبل وقت طويل من ظهور المشاكل الأولى المتعلقة بالذاكرة والتفكير، وفقا لـ "لينتا رو".

