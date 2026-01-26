إعلان

كيف تؤدي السمنة وارتفاع الضغط إلى تلف الأوعية الدماغية؟

كتب : شيماء مرسي

05:00 ص 26/01/2026

صورة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلات السمنة وارتفاع ضغط الدم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وأشارت الدراسة أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم لا يرافق الخرف فقط بل يسهم في تطوره.

وأظهرت الدراسة أنه كلما ارتفع مؤشر كتلة الجسم الناتج عن عوامل وراثية زاد خطر الإصابة بالخرف في الشيخوخة.

وأظهر الباحثون أن نسبة كبيرة من خطر الإصابة بالخرف تعود إلى مشكلات ارتفاع ضغط الدم، مشيرين إلى أن تزامن السمنة وارتفاع الضغط لدى الفرد يسرّع تلف الأوعية الدموية في الدماغ، ويعجل بحدوث الضعف الإدراكي والخرف الوعائي.

ويؤكد الباحثون أن التحكم بوزن الجسم وضغط الدم في منتصف العمر يعتبر أحد أسهل الطرق للوقاية من الخرف، أي قبل وقت طويل من ظهور المشاكل الأولى المتعلقة بالذاكرة والتفكير، وفقا لـ "لينتا رو".

اقرأ أيضا:

بعد ترويج المشاهير لـ حمام الثلج.. كيف يؤثر على جسمك؟

إهمالها يسبب مضاعفات.. علامة تحذيرية في الفم تدل على الإصابة بالسكري

5 فئات ممنوعة من تناول السحلب.. أخصائي تغذية يحذر

يختبئ دون أن يلاحظه أحد.. علامة في الرقبة تدل على سرطان خطير

علامة مفاجئة على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

السمنة وارتفاع الضغط أضرار السمنة الأشخاص الأكثر عرضة للخرف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني
رياضة عربية وعالمية

"قبل حمزة عبد الكريم".. ثنائي مصري ارتدى قميص برشلونة الإسباني
كيف تؤدي السمنة وارتفاع الضغط إلى تلف الأوعية الدماغية؟
نصائح طبية

كيف تؤدي السمنة وارتفاع الضغط إلى تلف الأوعية الدماغية؟
احتفلت بعيد ميلاده.. 10 صور رومانسية جمعت آمال ماهر وزوجها
زووم

احتفلت بعيد ميلاده.. 10 صور رومانسية جمعت آمال ماهر وزوجها
"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
زووم

"بإطلالة شتوية ساحرة".. مي عز الدين تنشر صورا لها بجوار الأهرامات
"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت