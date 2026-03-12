قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحرب في إيران كانت ضرورية، موضحًا أن طهران كانت تسعى للسيطرة على الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في تصريحات إعلامية الأربعاء، أن إيران كانت دولة قوية وبصدد السيطرة على كامل الشرق الأوسط والقضاء على إسرائيل، مشيرًا إلى أن إدارته تقوم بعمل حاسم لإنهاء التهديد الذي يمثله النظام الإيراني.

وأكد ترامب، أنه يعجبه اسم العملية العسكرية "الغضب الملحمي"، وأن الجيش الأمريكي قضى على البحرية الإيرانية ودمر مراكب زرع الألغام البحرية، مشيرًا إلى أن صواريخ إيران انخفضت بنسبة 90% وطائراتها المسيرة بنسبة 85%.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن أسعار النفط في ستنخفض وأن قرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن كميات من احتياطي النفط سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل أكبر، مؤكدًا أن إدارته تعمل على ضمان تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

ولفت ترامب إلى أن الولايات المتحدة لن تغادر حتى تنهي مهمتها في إيران، مشددًا على أن العملية ستنتهي سريعا، وأن الطاقات والقدرات النووية الإيرانية قد سُحقت.

وأوضح ترامب، أن الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما كان سيمنحها مسارًا لامتلاك سلاح نووي لكنه قام بإنهائه، مؤكدا أن الجيش الأمريكي دمر إيران بشكل شبه كامل خلال الأيام الماضية وأنه لولا إلغاء الاتفاق، لكانت إيران قادرة على امتلاك سلاح نووي.