أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، على الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2015 والداعية لتأسيس قوة عسكرية عربية مشتركة.

وقال أن تنفيذ هذا المقترح كان سيمثل نقلة نوعية في حماية الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن الظروف الراهنة تجعل من هذا المشروع حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى.

وفي حديثه لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أوضح "كبير"، المكانة العسكرية المتميزة لمصر، حيث قال إن الجيش المصري يتصدر قائمة أقوى الجيوش في القارة الإفريقية، بفضل التزامه الصارم بأحدث المعايير العسكرية العالمية من حيث الدقة والانضباط.

وشدد على أن تكوين جبهة عسكرية عربية موحدة أصبح اليوم يمثل "خياراً حتمياً" للتعامل مع التحديات الأمنية المتصاعدة.

وأضاف المستشار العسكري أن المنطقة العربية هي الأحق بامتلاك قوة دفاعية مشتركة قادرة على ردع التهديدات وحماية المصالح الحيوية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها الشرق الأوسط. واعتبر أن المضي قدماً في هذا المسار يعد خطوة استراتيجية جوهرية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفيما يخص أمد الصراعات العسكرية المحتملة، قال إن الحروب قد تستمر لفترة تتراوح حول 40 يوماً، وذلك بالنظر إلى استهلاك المخزون الاستراتيجي المتاح.

وأشار إلى أن نفاد هذه الاحتياطيات يمثل نقطة تحول حاسمة في سير العمليات العسكرية.