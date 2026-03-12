إعلان

بدعم أمريكي.. الإكوادور تستعد لشن هجوم واسع على الجماعات الإجرامية

كتب : د ب أ

12:40 ص 12/03/2026

شرطة الإكوادور

أعلن وزير الداخلية الإكوادوري، جون ريمبرج، أن بلاده ستشن هجوما واسعا على المنظمات الإجرامية في ثلاث مقاطعات غربي البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدعم لوجستي من الولايات المتحدة.

ودعا ريمبرج، في تصريح لإذاعة محلية، الأربعاء، المواطنين إلى الالتزام بحظر التجول المفروض من 11 مساء حتى 5 صباحا، خلال الفترة من 15 إلى 30 مارس الجاري، في مقاطعات جواياس، ولوس ريوس، وسانتو دومينجو دي لوس تساتشيلاس، وهي ثلاث من أكثر المقاطعات عنفا في البلاد.

وأضاف ريمبرج أن على السكان خلال ساعات حظر التجول البقاء في منازلهم وإبقاء الطرق خالية لتسهيل حركة القوات والمعدات.

وقال ريمبرج "لا نريد سقوط ضحايا جانبيين جراء الهجمات التي نحن على وشك إطلاقها. لدينا دعم كبير من القوات الأمريكية للعمليات التي سننفذها".

ولم ترد السفارة الأمريكية في الإكوادور على الفور على طلب التعليق الذي أرسلته وكالة أسوشييتد برس عبر البريد الإلكتروني.

الإكوادور مريكا لجماعات الإجرامية

