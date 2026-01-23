يعتبر التبول الليلي المتكرر علامة صحية مهمة قد تشير إلى مشكلات طبية غير ظاهرة، وتجاهل هذه الإشارة قد يؤدي إلى مضاعفات على المدى الطويل.

وفقا لموقع DailyMail، إذا كنت تستيقظ أكثر من مرة خلال الليل للذهاب إلى الحمام، فقد يكون ذلك مؤشرا لأحد الحالات الصحية التي تتطلب تقييما طبيا.

أسباب كثرة التبول الليلي

1-فرط نشاط المثانة

إذا كنت تذهب إلى الحمام أكثر من مرتين خلال الليل بانتظام، فقد تكون مصابا بفرط نشاط المثانة، حيث تصبح المثانة شديدة الحساسية وترسل إشارات مستمرة للتبول حتى عندما لا تكون ممتلئة.

2- انقطاع النفس النومي

يحدث انقطاع النفس أثناء النوم عندما تسترخي عضلات الحلق، ما يعيق التنفس ويجبر الشخص على الاستيقاظ المتكرر.

وقد يرافق هذه الحالة الشخير وصعوبة التنفس، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم، ما يؤدي إلى تغيرات هرمونية تحفز التبول الليلي.

3- السكري

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن كثرة التبول قد تكون من أولى العلامات المبكرة لمشاكل ارتفاع السكر في الدم.

وعندما لا يتم تشخيص السكري أو التحكم فيه بشكل جيد، يؤدي ارتفاع السكر إلى إدرار البول التناضحي، حيث تحاول الكليتان التخلص من الجلوكوز الزائد عبر البول، ما يزيد من مرات التبول، خصوصا أثناء الليل.

ما هو التبول الطبيعي؟

بالنسبة لمعظم البالغين، يعتبر الاستيقاظ مرة واحدة خلال الليل أمرا طبيعيا، أما الاستيقاظ مرتين أو أكثر بانتظام، فهو مؤشر يستدعي استشارة الطبيب.

كما أن كثرة التبول الليلي تؤثر على نوعية النوم، وتخفض مستويات الطاقة والنشاط خلال النهار.

نصائح لتقليل التبول الليلي

يمكن اتباع بعض الإجراءات لتخفيف عدد مرات الاستيقاظ ليلا:

1-تجنب السوائل قبل النوم بساعتين، خصوصا المشروبات الغنية بالكافيين، لأنها تزيد من إنتاج البول.

2-مراجعة الأدوية، فبعض الأدوية مثل مدرات البول الموصوفة لعلاج ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب قد تزيد من التبول.

3-تقليل تورم الساقين، إذ إن تراكم السوائل في الأطراف قد يرفع الحاجة للتبول.

4- يمكن رفع الساقين أو ارتداء جوارب ضاغطة في المساء لإعادة السوائل إلى الدورة الدموية.

