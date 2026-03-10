إعلان

تقارير تنفي مرافقة البحرية الأمريكية ناقلات نفط في مضيق هرمز

كتب : محمود الطوخي

08:45 م 10/03/2026

ناقلة نفط أمريكية أرشيفية

قالت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصدر مطلع، الثلاثاء، إن البحرية الأمريكية لم تقم حتى الآن بمرافقة أي ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، وذلك في توضيح يأتي عقب منشور لوزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، ادعى فيه نجاح عملية مرافقة بحرية قبل أن يقوم بحذفه لاحقا.

وكان كريس رايت كتب في منشور على منصة "إكس" "نجحت البحرية الأمريكية في مرافقة ناقلة نفط عبر مضيق هرمز لضمان استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية"، إلا أن هذا المنشور حُذف بعد دقائق من نشره دون تقديم تفاصيل إضافية أو إيضاحات حول سبب التراجع عن تلك المعلومة.

موقف البحرية الأمريكية من مرافقة الناقلات في مضيق هرمز

وأكد المصدر، أن الأصول البحرية الأمريكية لم تبدأ فعليا في تنفيذ مهام الحماية المباشرة للسفن التجارية في الممر المائي المتنازع عليه.

ووفقا لأشخاص مطلعين، تأتي هذه التطورات في ظل مداولات داخلية مكثفة داخل الإدارة الأمريكية حول توقيت وشروط إطلاق العملية البحرية، حيث يعد تأمين مضيق هرمز محورا رئيسيا للنقاشات الأمنية والاقتصادية خلال الأسبوع الماضي.

موقف ترامب من تدخل البحرية الأمريكية في هرمز

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح فكرة المرافقة البحرية لأول مرة الأسبوع الماضي كخيار لحماية إمدادات الطاقة العالمية.

وصرح ترامب يوم الاثنين قائلا: "عندما يحين الوقت، ستقوم البحرية الأمريكية وشركاؤها بمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق، إذا لزم الأمر"، معربا عن أمله في ألا تصل الأوضاع إلى درجة تتطلب هذا التدخل الضروري.

وشدد ترامب على جاهزية البحرية الأمريكية للتحرك الفوري حال استدعت الحاجة ذلك بقوله: "آمل ألا يكون ذلك ضروريا، ولكن إذا لزم الأمر، فسوف نرافقها مباشرة. ويبقى الترقب سيد الموقف بشأن متى ستبدأ القوات البحرية في تنفيذ هذه المهمة فعليا لضمان سلامة الملاحة في ظل التوترات الراهنة بمضيق هرمز".

