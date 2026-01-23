مع تزايد الإقبال على الشوي على الفحم، خاصة في التجمعات العائلية والرحلات، يحذر خبراء التغذية من بعض العادات الخاطئة التي قد تعرض الأشخاص لمخاطر صحية جسيمة دون الانتباه إليها.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية وسلامة الغذاء، في تصريحات، إن استخدام الفحم داخل أماكن مغلقة أو سيئة التهوية يعد من أخطر العادات الشائعة، إذ يؤدي إلى انبعاث غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام قد يسبب حالات اختناق وتسمم قد تصل إلى الوفاة.

وأوضح "حلمي" في تصريحات لـ"مصراوي" أن إشعال الفحم داخل المنازل أو الشرفات المغلقة، أو تركه مشتعلا بعد الانتهاء من الشوي، يزيد من تركيز الغازات السامة في الهواء، حتى دون وجود لهب ظاهر، ما يشكل خطرا كبيرا على الأطفال وكبار السن.

وأضاف أن من الأخطاء الأخرى استخدام مواد سريعة الاشتعال مثل البنزين أو الكحول لإشعال الفحم، لما تسببه من تلوث للطعام وارتفاع خطر الحروق، فضلا عن انتقال مواد كيميائية ضارة إلى اللحوم المشوية.

وأشار استشاري التغذية إلى أهمية التأكد من نضج اللحوم جيدا، وتجنب تعريضها المباشر للنار لفترات طويلة، لأن احتراق الدهون وتساقطها على الفحم يؤدي إلى تكون مواد مسرطنة قد تضر بالصحة على المدى الطويل.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الشوي في أماكن مفتوحة جيدة التهوية، وإطفاء الفحم تماما بعد الاستخدام، حفاظا على السلامة وتجنب أي مضاعفات صحية غير متوقعة.

