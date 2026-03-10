إعلان

عودة ارتفاع درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة طقس الأربعاء

كتب : أحمد العش

09:42 م 10/03/2026 تعديل في 09:50 م
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأربعاء، مشيرة إلى حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرار الأجواء الدافئة نهارًا، بينما تميل للبرودة خلال فترات الصباح الباكر وآخر الليل.

تفاصيل حالة الطقس في مصر غدا الأربعاء

وأوضحت "الهيئة" أن الطقس سيكون دافئًا نهارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب الصعيد.

وتوقعت أنه تسود غدا أجواءً باردةً خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومعظم الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

وأضافت "الأرصاد" أن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا يسجل في القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 23 درجة ودرجة حرارة صغرى 13 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الغربية درجة حرارة عظمى 20 درجة ودرجة حرارة صغرى 13 درجة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بأنه من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في شمال الصعيد درجة حرارة عظمى 25 درجة ودرجة حرارة صغرى 10 درجات، فيما تسجل مناطق جنوب الصعيد درجة حرارة عظمى 29 درجة ودرجة حرارة صغرى 15 درجة.

