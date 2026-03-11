إعلان

هاكرز إيرانيون يخترقون موقع "مجمع اللغة العبرية" في إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

11:36 ص 11/03/2026

هاكرز إيرانيون يخترقون موقع مجمع اللغة العبرية في

شنت مجموعة التسلل الإلكتروني الإيرانية "حنظلة" هجوما سيبرانيا جديدا استهدف هذه المرة "أكاديمية اللغة العبرية" (مجمع اللغة العبرية)، في خطوة تحمل دلالات رمزية وسياسية تزامنا مع التوترات العسكرية الراهنة.

رسالة "الزوال" على الصفحة الرئيسية

بحسب تقارير إسرائيلية، فُوجئ زوار الموقع فجر اليوم الأربعاء برسالة باللغة الإنجليزية على الصفحة الرئيسية نصها: "لا داعي لتعلم اللغة العبرية بعد الآن، لن تحتاجوا إليها لفترة طويلة"، مصحوبة بشعار مجموعة "حنظلة" الإيرانية التي أعلنت مسؤوليتها عن الاختراق.

رد الأكاديمية: العبرية جوهر هويتنا

من جانبه، أكد مجمع اللغة العبرية وقوع الاختراق، مشيرا في بيان رسمي إلى أن "المخترقين يدركون أن اللغة العبرية جزء لا يتجزأ من الحركة الصهيونية والهوية الثقافية في إسرائيل"، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الأكاديمية أن الفرق الفنية تعمل على تأمين الموقع وإعادته للخدمة تدريجيا، مشيرة إلى أن مثل هذه الهجمات تهدف "لنشر رسائل سياسية وبث الذعر".

تصاعد حرب "السايبر"

يأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة من الهجمات الإلكترونية المتزايدة التي تشنها مجموعات مرتبطة بإيران ضد أهداف إسرائيلية، والتي غالبا ما تترافق مع ادعاءات بسحب "معلومات حساسة"، في حين أكدت المصادر التقنية أن الموقع بدأ يعود للعمل بشكل جزئي مع استمرار عمليات الفحص الأمني.

تتزامن هذه الواقعة مع "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

هاكرز إيرانيون حنظلة إسرائيل مجمع اللغة العبرية إيران وأمريكا هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



