الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، لما يوفره من شعور باليقظة والنشاط، لكن هناك بعض العادات الخاطئة أثناء تناوله تؤثر سلبا على صحتك.

إليك أبرز هذه العادات، وفقا لموقع "healthshots".

إضافة السكر إلى الشاي

الإكثار من السكر في الشاي ضر بصحة الأمعاء، إذ يغذي البكتيريا الضارة ويخل بتوازن الميكروبيوم المعوي، ما يسبب الانتفاخ وسوء الهضم والالتهابات مع مرور الوقت.

للحفاظ على الصحة، يفضل استبدال السكر بالعسل بشكل معتدل أو استخدام منكهات طبيعية مثل القرفة.

شرب الشاي على معدة فارغة

يمنحك شرب الشاي على الريق شعورا بالانتعاش، لكنه يُجهد المعدة، التانينات في الشاي تزيد من حموضتها، ما يسبب الغثيان أو اضطرابات الهضم.

للحصول على فائدة أفضل ولتجنب الانزعاج، يفضل تناوله بعد الإفطار أو وجبة خفيفة.

شرب الشاي ساخنا جدا

تناول الشاي المغلي مباشرة يضر بالأنسجة الحساسة في الحلق وبطانة المعدة، كما يزيد من خطر تهيج المريء، لذلك يُنصح بتركه ليبرد ليصبح دافئا.

شرب الشاي ليلا

شرب الشاي قبل النوم مباشرة يؤثر على النوم بسبب محتواه من الكافيين، الذي ينشط الجهاز العصبي ويمكن أن يسبب الحموضة والقلق.

لذا يوصي باستبدال الشاي بأنواع عشبية خالية من الكافيين مثل البابونج أو النعناع لتحسين جودة النوم والهضم الليلي.

استخدام المحليات الصناعية

يلجأ العديد من الأشخاص للمحليات الصناعية ظنا منهم أنها بدائل صحية للسكر، لكنها تضر بميكروبات الأمعاء كما أنها تخل بتوازن الميكروبات وتزيد خطر اضطرابات الجهاز الهضمي.

شرب الشاي رغم حرقة المعدة أو الانتفاخ

في حال وجود حرقة المعدة أو الانتفاخ، يزيد الشاي من حدة الأعراض بسبب الكافيين والتانينات، التي تسبب ارتخاء العضلة العاصرة للمريء.

من الأفضل تجنب استهلاكه حتى تتحسن الحالة، أو استبداله بأنواع أعشاب مهدئة وخالية من الكافيين لتسهيل الهضم.

