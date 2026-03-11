عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة انتشارها المكثف في الشوارع والميادين، مع الدفع بالخدمات المرورية لضبط الحالة المرورية والتعامل مع السيارات المتروكة والمتهالكة. وتمكنت الحملات من رفع 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الطرق.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد المخالفات المختلفة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة في الشوارع، بالتنسيق مع الأحياء والأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 885 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية.

وكانت وزارة الداخلية قد ناشدت قائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة حفاظًا على سلامتهم، كما دعت قائدي السيارات إلى السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من وقوع الحوادث، تجنبًا للمساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن تلك الحملات تأتي في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين.