"نسي الجنوب".. تغريدة لماكرون تشغل تفاعلًا بين السودانيين

كتب : وكالات

02:45 م 04/03/2026

إيمانويل ماكرون

أثارت خريطة نشرها الرئيس الفرنسي إيمانويل عبر حسابه على منصة X تفاعلاً واسعاً بين مستخدمين سودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر بعض المعلقين أن الخريطة التي نشرها ماكرون تعود إلى فترة سابقة لانفصال جنوب السودان عن السودان، مشيرين إلى أنها تُظهر السودان بحدوده القديمة قبل التاسع من يوليو عام 2011.

كما ذهب آخرون إلى القول إن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها الرئيس الفرنسي خريطة مماثلة.

في المقابل، تداول عدد من المستخدمين السودانيين المنشور على نطاق واسع، مرفقين إياه بتعليقات ساخرة ورموز تعبيرية ضاحكة، معتبرين أن الخريطة توحي بوجود السودان كدولة واحدة تضم جنوب السودان.

لكن الخريطة التي أرفقها ماكرون في منشوره لم تتضمن تسمية السودان بشكل مباشر، إذ كانت في الأساس خريطة عامة توضح مسارات الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وكان الرئيس الفرنسي قد أشار في منشوره إلى أن بلاده تعمل على تشكيل تحالف يهدف إلى ضمان استئناف حركة الملاحة في هذه الممرات البحرية الحيوية وتأمينها، حتى لو تطلب الأمر استخدام وسائل عسكرية.

وفي سياق متصل، أعلن ماكرون أمس إصدار أوامر لحاملة الطائرات شارل ديغول، إلى جانب الطائرات والفرقاطات المرافقة لها، بالتوجه إلى البحر المتوسط، وذلك في اليوم الرابع من التصعيد العسكري الدائر في المنطقة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.

إيمانويل السودان فرنسا

