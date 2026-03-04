ارتفعت أسعار الدواجن، والطماطم، والفول، والجبن، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4-3-2026، بينما انخفضت أسعار البيض، والحديد، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الفول والجبن واللحوم اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للصعود بمنتصف تعاملات الأربعاء