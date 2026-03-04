إعلان

إيران تطلق صاروخا باليستيا على تركيا.. وأول رد من أنقرة

كتب : وكالات

02:35 م 04/03/2026

إيران تطلق صاروخا باليستيا على تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي، دمرت في شرق البحر المتوسط صاروخا باليستيا أطلق من إيران وكان متجها نحو المجال الجوي التركي.

وقالت الوزارة إن تركيا تحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد النزاع، مؤكدة أنها على اتصال مع حلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين.

وأضافت، أنه لم تقع أي خسائر بشرية جراء الواقعة، وأن تركيا تحتفظ بحقها في الرد على أي أعمال عدائية ضدها.

وأوضحت الوزارة أنه: "تم التعامل في الوقت المناسب مع ذخيرة باليستية أطلقت من إيران، وبعد عبورها المجالين الجويين للعراق وسوريا تبين أنها تتجه نحو المجال الجوي التركي، حيث تم الاشتباك معها وتحييدها من قبل عناصر الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف الناتو المتمركزة في شرق البحر المتوسط.

وذكرت أنه "قد تبين أن قطعة الذخيرة التي سقطت في قضاء دورتيول بولاية هاتاي تعود إلى ذخيرة الدفاع الجوي التي نفذت عملية الاعتراض بعد تدمير التهديد في الجو. ولا توجد أي خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحادث".

من جانبها، شددت الرئاسة التركية على أنها سترد على أي عمل عدائي في إطار القانون الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول عن الرئاسة قولها: "عزمنا وقدرتنا على ضمان أمن بلادنا في أعلى مستوياتهما، وسنتخذ كل خطوة دون تردد للدفاع عن أرضنا ومجالنا الجوي".

وتابعت: "سنرد على أي مواقف عدائية محتملة في إطار القانون الدولي"، مضيفة: "ستستمر المشاورات والتعاون مع حلف الناتو وحلفائنا خلال هذه العملية".

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج صاروخ باليستي تركيا

