قال يوسف بزشكيان، المستشار الحكومي ونجل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الأربعاء، إن المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، "بخير وبصحة جيدة" رغم إصابته بجروح خلال الحرب.

وكتب بزشكيان على قناته في تطبيق تليجرام: "سمعتُ أخبارًا تفيد بأن السيد مجتبى خامنئي قد أُصيب. فسألتُ بعض الأصدقاء الذين لديهم صلات، وأخبروني أنه، الحمد لله، بخير وبصحة جيدة".

وكان التلفزيون الرسمي قد وصف مجبتى خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، بأنه "أحد جرحى حرب رمضان"، دون أن يحدد طبيعة إصابته.

وتأتي هذه التصريحات وسط تكهنات بشأن صحة مجبتى خامنئي ومكان وجوده، إذ لم يظهر علنًا منذ أن خلف والده الراحل، آية الله علي خامنئي، قبل ثلاثة أيام.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فقد أُصيب مجبتى خامنئي في اليوم الأول من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، نقلًا عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومسؤولين إسرائيليين اثنين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.