كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من أستراليا أن تأثير عدد خطوات المشي اليومية في الصحة لا يكون متساويا بالضرورة لدى الجميع.

كما أن طول مسافة المشي قد يكون أكثر أهمية من عدد الخطوات، لا سيما لدى الأشخاص الذين لا يتجاوز معدل مشيهم 5 آلاف خطوة يوميا، وفقا لـ "إم إس إن هيلث".

ويمكن الحفاظ على الصحة من خلال المشي لمدة 15 دقيقة يوميا.

وراجع الباحثون بيانات من البنك الحيوي البريطاني، وشملت 33560 شخصا، جميعهم كانوا قليلي النشاط البدني.

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يمشون لفترات أطول دون انقطاع كانوا أقل عرضة لخطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتضاءل الخطر تدريجياً مع ازدياد مدة حصة المشي، بغض النظر عن إجمالي عدد الخطوات التي قطعها المشاركون في اليوم بأكمله.

ويشير هذا إلى أن الجسم يستفيد أكثر من الحركة المستمرة مقارنة بالمشي لفترات قصيرة متكررة.

وشهد المشاركون (85 ألف شخص) الذين مارسوا المشي السريع لمدة 15 دقيقة على الأقل يوميا انخفاضا بنسبة 20% في الوفيات المبكرة، مقارنة

بانخفاض بنسبة 4% فقط بين المشاركين الذين مارسوا المشي البطيء لمدة تزيد عن 3 ساعات يومياً.

وبوجه عام، يتمتع المشي بفوائد صحية متعددة، من أبرزها المساعدة على التحكم في الوزن ومستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتخفيف آلام المفاصل وتقوية المناعة.

اقرأ أيضا:

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

لماذا يرفع الكشري مستويات السكر؟.. أخصائي تغذية يوضح

يصيبك بالسرطان.. طبيب يحذر من تناول الدجاج بهذه الطريقة

احذر خلط هذه الفواكه معا.. تدمر معدتك دون أن تشعر

بعد إصابة لقاء سويدان.. أعراض تكشف الإصابة بـ العصب السابع