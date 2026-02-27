إعلان

انتصارات العاشر من رمضان.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:09 ص 27/02/2026

مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بعد قليل، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

ويلقي خطبة الجمعة الشيخ الشحات السيد العزازي إمام وخطيب مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك بعنوان “أيام الله في رمضان"، على أن تكون الخطبة الثانية بعنوان "مساعدة الزوج لزوجته".

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

شعائر صلاة الجمعة العاشر من رمضان ذكرى انتصارات العاشر من رمضان

