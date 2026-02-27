إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يتخطى 7 آلاف جنيه

كتب : آية محمد

10:43 ص 27/02/2026 تعديل في 10:43 ص

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 27-2-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4690 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6030 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7035 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8040 جنيهًا للجرام.

اقرأ أيضًا:

هل تشتري أم تبيع الذهب في الوقت الحالي؟ خبراء يوضحون

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 56280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80400 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 250044 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 402000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.08% إلى نحو 5180 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

4 صور تجمع زوجات لاعبي الأهلي في إفطار جماعي
أخبار وتقارير

4 صور تجمع زوجات لاعبي الأهلي في إفطار جماعي

بعد تعرضه لوعكة.. أمين كبار العلماء يكشف الحالة الصحية لشيخ الأزهر
أخبار مصر

بعد تعرضه لوعكة.. أمين كبار العلماء يكشف الحالة الصحية لشيخ الأزهر
هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
جنة الصائم

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
دراما و تليفزيون

سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة
حوادث وقضايا

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"