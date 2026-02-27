إعلان

بالصور- أوقاف جنوب سيناء تكثف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد

كتب : رضا السيد

11:14 ص 27/02/2026 تعديل في 11:14 ص
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تنظيف مساجد جنوب سيناء
  • عرض 7 صورة
    أعمال التطهير والتعقيم
  • عرض 7 صورة
    تنظيف حدائق لمساجد
  • عرض 7 صورة
    حملة لتنظيف المساجد
  • عرض 7 صورة
    أعمال الطهير
  • عرض 7 صورة
    تنظيف المساجد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء حملة موسعة لنظافة المساجد بمختلف المدن والإدارات الفرعية، بالتزامن مع تزايد الإقبال على صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الحرص على تهيئة أجواء إيمانية آمنة ونقية للمصلين.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشعائر وانتظام العمل الدعوي داخل المساجد، والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال روادها يوميًا.

تنظيف وتعقيم شامل للمساجد

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن الحملة تشمل أعمال تنظيف شاملة للمساجد، إلى جانب تطهير وتعقيم دورات المياه والساحات ومداخل المساجد، مع تنفيذ متابعة دورية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والانضباط.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية وضعت خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المساجد، بما يوفر بيئة آمنة ونقية تعين المصلين على أداء الشعائر في أجواء روحانية يسودها الهدوء والسكينة.

إقبال ملحوظ على العشاء والتراويح

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المساجد تشهد إقبالًا ملحوظًا من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، حيث تتعالى أصوات التلاوة في أجواء يغلب عليها الخشوع، ويحرص المصلون على اغتنام ليالي الشهر الكريم في الطاعة والذكر وتلاوة القرآن.

خواطر دعوية بعد الصلاة

وأكد وكيل الوزارة، أن إقامة الصلاة تسير وفق الخطة الدعوية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بحسن التنظيم والاستقبال، بما يعكس عناية بيوت الله وحرص القائمين عليها على توفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في يسر وطمأنينة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن البرنامج الدعوي يتضمن إلقاء خواطر قصيرة عقب الصلاة، تركز على فضائل قيام الليل وأثره في تهذيب النفس، وأهمية استثمار شهر رمضان في تصحيح المفاهيم وبناء وعي ديني رشيد، يعزز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوقاف جنوب سيناء المساجد حملات نظافة خواطر دعوية بيئة آمنة ونقية المصلين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نيمار يثير الجدل بشأن منافسه: "وقح ووعدني بكسر ساقي"
رياضة عربية وعالمية

نيمار يثير الجدل بشأن منافسه: "وقح ووعدني بكسر ساقي"
9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟
دهس مواطنين.. الأهالي يضبطون سائق "سيارة تحمل علم إسرائيل" في كرداسة (فيديو
حوادث وقضايا

دهس مواطنين.. الأهالي يضبطون سائق "سيارة تحمل علم إسرائيل" في كرداسة (فيديو
بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
دراما و تليفزيون

بعد نجاح الجزء السادس..20 صورة لـ صابر المداح بين الجن والعفاريت في مواسم
سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
دراما و تليفزيون

سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"