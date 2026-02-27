جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء حملة موسعة لنظافة المساجد بمختلف المدن والإدارات الفرعية، بالتزامن مع تزايد الإقبال على صلاتي العشاء والتراويح خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الحرص على تهيئة أجواء إيمانية آمنة ونقية للمصلين.

تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة المتابعة المستمرة لأداء الشعائر وانتظام العمل الدعوي داخل المساجد، والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال روادها يوميًا.

تنظيف وتعقيم شامل للمساجد

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن الحملة تشمل أعمال تنظيف شاملة للمساجد، إلى جانب تطهير وتعقيم دورات المياه والساحات ومداخل المساجد، مع تنفيذ متابعة دورية لضمان الحفاظ على مستوى النظافة والانضباط.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المديرية وضعت خطة متكاملة للارتقاء بالخدمات المقدمة داخل المساجد، بما يوفر بيئة آمنة ونقية تعين المصلين على أداء الشعائر في أجواء روحانية يسودها الهدوء والسكينة.

إقبال ملحوظ على العشاء والتراويح

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المساجد تشهد إقبالًا ملحوظًا من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، حيث تتعالى أصوات التلاوة في أجواء يغلب عليها الخشوع، ويحرص المصلون على اغتنام ليالي الشهر الكريم في الطاعة والذكر وتلاوة القرآن.

خواطر دعوية بعد الصلاة

وأكد وكيل الوزارة، أن إقامة الصلاة تسير وفق الخطة الدعوية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بحسن التنظيم والاستقبال، بما يعكس عناية بيوت الله وحرص القائمين عليها على توفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في يسر وطمأنينة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن البرنامج الدعوي يتضمن إلقاء خواطر قصيرة عقب الصلاة، تركز على فضائل قيام الليل وأثره في تهذيب النفس، وأهمية استثمار شهر رمضان في تصحيح المفاهيم وبناء وعي ديني رشيد، يعزز القيم الأخلاقية والانتماء الوطني.