تشهد محافظة جنوب سيناء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، نتيجة نشاط ملحوظ للرياح وانخفاض درجات الحرارة، ما أدى إلى اضطراب حالة البحر، ودفع الأجهزة التنفيذية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية لمتابعة الموقف أولًا بأول.

رياح نشطة تزيد الإحساس ببرودة الطقس

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أن الطقس يسودُه اعتدال مائل للدفء نهارًا، بينما يصبح شديد البرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح. وأشار إلى أن نشاط الرياح، التي تجاوزت سرعتها 35 كيلومترًا في الساعة، ساهم في زيادة الإحساس ببرودة الطقس، خاصة في المناطق المفتوحة والظهير الصحراوي، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة.

اضطراب البحر واستقرار الملاحة

وأوضح المركز أن حالة البحر تشهد اضطرابًا بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار. ورغم ذلك، أكد استقرار حركة الملاحة بالموانئ البحرية حتى الآن، دون تلقي أي إخطارات تفيد بتوقفها، كما تعمل الطرق الدولية والرئيسية بالمحافظة بصورة طبيعية.

تكثيف الحملات المرورية والرادارات

وأشار إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية ونشر الرادارات على الطرق الرئيسية والدولية، مع توجيه تحذيرات لمرتادي الطرق بضرورة توخي الحذر وتقليل السرعات، خاصة في المناطق الصحراوية التي تشهد نشاطًا للرمال المثارة.

كما جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمراجعة معدات الحملات والتأكد من جاهزيتها للتدخل الفوري حال وقوع أي طارئ، في إطار خطة استباقية للتعامل مع تداعيات التقلبات الجوية.

درجات الحرارة بمدن المحافظة

سجلت مدن جنوب سيناء تباينًا في درجات الحرارة، حيث بلغت العظمى في طور سيناء 23 درجة والصغرى 14، وفي رأس سدر 21 للعظمى و12 للصغرى، بينما سجلت طابا 19 للعظمى و10 للصغرى.

وجاءت سانت كاترين الأقل في درجات الحرارة، إذ بلغت العظمى 15 درجة والصغرى درجتين فقط، فيما سجلت شرم الشيخ أعلى معدل حرارة بالعظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة مئوية.