حتى 90 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

11:24 ص 27/02/2026 تعديل في 11:24 ص

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 31 و90 قرشًا، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 88 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.9 جنيه للشراء، و48 جنيهًا للبيع، بزيادة 35 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.86 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع، بزيادة 90 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.93 جنيه للشراء، و48.03 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

