إعلان

اندلع فجرًا.. إخماد حريق في منزل بحي الأربعين بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

11:05 ص 27/02/2026 تعديل في 11:06 ص

حريق في منزل بحي الأربعين بالسويس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

السويس - حسام الدين أحمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية في السويس من السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم بأحد المنازل في حي الأربعين، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى باقي وحدات العقار، دون وقوع إصابات.

بلاغ فجر اليوم

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران أعلى منزل بشارع تل القلزم بنهاية الشارع في حي الأربعين. وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ والدفع بقوات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وصول سريع ودعم مروري

دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء من أقرب نقطة ارتكاز بمطافئ الأربعين، حيث وصلت القوات في وقت قياسي. كما دعم مرور السويس جهود الإطفاء من خلال تيسير الحركة المرورية وتأمين مسار سيارات الإطفاء للوصول السريع إلى موقع الحريق، ما ساهم في محاصرة النيران والحد من انتشارها.

وشاركت سيارات إسعاف السويس في موقع الحادث تحسبًا لوقوع أي إصابات، إلا أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية.

اشتعال مخلفات أعلى السطح

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في سطح منزل مكون من خمسة طوابق، بعدما أقدم قاطنو العقار على تنظيف السطح فجرًا وإشعال النيران في بعض المخلفات، قبل أن تمتد إلى أخشاب موجودة بالمكان.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإجراء أعمال التبريد اللازمة، قبل أن تصل ألسنة اللهب إلى شقة بالطابق الخامس، فيما اقتصرت الخسائر على احتراق المخلفات والأخشاب أعلى السطح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إخماد حريق نشوب حريق السويس حي الأربعين تل القلزم الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نيمار يثير الجدل بشأن منافسه: "وقح ووعدني بكسر ساقي"
رياضة عربية وعالمية

نيمار يثير الجدل بشأن منافسه: "وقح ووعدني بكسر ساقي"
9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟
رياضة عربية وعالمية

9 مباريات دون تسجيل.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام وست هام يونايتد؟
ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة
حوادث وقضايا

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة
هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
جنة الصائم

هل الصلاة خلف التلفزيون أو الراديو تصح مثل الصلاة حول حدود الحرم؟.. علي
سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)
دراما و تليفزيون

سحور تركي آل الشيخ..حضور تامر عاشور ومصطفى كامل وعمرو مصطفى (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ردًا على هجوم أفغانستان.. باكستان تعلن شن عملية "غضب الحق"