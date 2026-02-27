السويس - حسام الدين أحمد:

تمكنت قوات الحماية المدنية في السويس من السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم بأحد المنازل في حي الأربعين، قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى باقي وحدات العقار، دون وقوع إصابات.

بلاغ فجر اليوم

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس بلاغًا من الأهالي يفيد باشتعال النيران أعلى منزل بشارع تل القلزم بنهاية الشارع في حي الأربعين. وعلى الفور، جرى التعامل مع البلاغ والدفع بقوات الإطفاء إلى موقع الحادث.

وصول سريع ودعم مروري

دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء من أقرب نقطة ارتكاز بمطافئ الأربعين، حيث وصلت القوات في وقت قياسي. كما دعم مرور السويس جهود الإطفاء من خلال تيسير الحركة المرورية وتأمين مسار سيارات الإطفاء للوصول السريع إلى موقع الحريق، ما ساهم في محاصرة النيران والحد من انتشارها.

وشاركت سيارات إسعاف السويس في موقع الحادث تحسبًا لوقوع أي إصابات، إلا أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية.

اشتعال مخلفات أعلى السطح

كشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في سطح منزل مكون من خمسة طوابق، بعدما أقدم قاطنو العقار على تنظيف السطح فجرًا وإشعال النيران في بعض المخلفات، قبل أن تمتد إلى أخشاب موجودة بالمكان.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإجراء أعمال التبريد اللازمة، قبل أن تصل ألسنة اللهب إلى شقة بالطابق الخامس، فيما اقتصرت الخسائر على احتراق المخلفات والأخشاب أعلى السطح.