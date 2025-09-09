قائمة أطعمة ترفع مستويات الكوليسترول الضار.. تجنبها

كتبت- أسماء مرسي:

يمكن لبعض الأطعمة أن ترفع مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يسبب مشكلة صحية خطيرة، قد تصل إلى النوبة القلبية أو الجلطة الدماغية.

الدهون المتحولة

توجد في الأطعمة والمخبوزات الجاهزة، والمقليات، والسمن النباتي الصناعي، وهذه الدهون تضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب، بحسب هارفارد هيلث.

الدهون المشبعة

موجودة بكثرة في اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان كاملة الدسم (الزبدة، الجبن، الحليب كامل الدسم)، والزيوت الاستوائية مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل، وهي تزيد من إنتاج الكوليسترول الضار في الكبد.

الوجبات السريعة

مثل البرجر، البيتزا، البطاطس المقلية، وغيرها، تحتوي على دهون مشبعة ومتحولة وسعرات عالية، ما يؤدي لارتفاع الكوليسترول الضار وتصلب الشرايين.

