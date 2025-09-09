ما تأثير الإجهاد المزمن على صحة القلب؟

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة كاليفورنيا في ديفيس أن الإجهاد المزمن لا يقتصر تأثيره على الصحة النفسية أو الدماغ، بل يشمل تأثيره على القلب على المستوي الخلوي، مسببا التهابات واضطرابات قد تؤدي إلى أمراض قلبية خطيرة.

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Molecular and Cellular Cardiology، وأظهرت أن الضغوط البيئية والاجتماعية مثل الضوضاء المستمرة، الازدحام المروري، اضطرابات النوم يمكن أن تسرع تطور أمراض القلب والأوعية الدموية عبر تحفيز استجابات التهابية داخل خلايا القلب، وفقا لموقع "Naukatv".

أُجريت التجارب على نماذج حيوانية، وتبين أن تعريضها للإجهاد الحاد لمدة عشرة أيام فقط كان كافيا لإحداث التهاب قلبي واضح، وتغيّر في وظائف القلب الأساسية.

تحدث هذه التأثيرات عبر تنشيط مركبات بروتينية معقدة تُعرف بـ NLRP3 inflammasome، والتي تتفاعل مع الإجهاد الخلوي وتُطلق جزيئات التهابية تؤدي إلى تلف أنسجة القلب.

أشارت البروفيسورة بادميني سيريش، إحدى الباحثات المشاركات، قائلة: "لأول مرة، نُظهر كيف أن عوامل التوتر المرتبطة بالمعيشة في المدن الكبيرة يمكن أن تؤدي مباشرة إلى التهاب داخل القلب، وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

ماذا يحدث داخل القلب عند التوتر؟

أظهر التحليل الجزيئي أن الإجهاد لا يُسرّع فقط العمليات الالتهابية، بل يؤدي أيضًا إلى فقدان التنسيق بين خلايا القلب، وهذا يفسر السبب في أن كثيرًا من الأشخاص المعرضين للإجهاد المزمن قد يصابون بأمراض قلبية حتى من دون أعراض تحذيرية واضحة.

نصائح لحماية القلب والأوعية الدموية:

اتباع نظام غذائي صحي.

النوم الجيد.

النشاط البدني المنتظم

تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل أو التنفس العميق.

الحد من التوتر.

اقرأ أيضا:

بعد وفاة أكثر من 10 أشخاص في الكونغو الديمقراطية.. أعراض فيروس إيبولا

يحارب الكوليسترول.. مشروب يحمي من الجلطات ويخفض الضغط

أصيبت به ماجي بو غصن.. علامات تكشف الإصابة بورم في المخ

كيف تؤثر مشروبات الطاقة على صحتك؟

في 3 أشهر.. 5 عادات صباحية تخلصك من دهون الكبد