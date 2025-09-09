هذا ما يحدث لجسمك عند شرب القهوة على معدة فارغة

كتبت- أسماء مرسي:

القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، لما توفره من فوائد مثل زيادة التركيز، وتحسين الأداء الرياضي، وتعزيز وظائف الدماغ.

لكن رغم هذه المزايا، شرب القهوة على معدة فارغة لا يناسب الجميع، ويؤدي إلى مشكلات صحية لدى بعض الأشخاص.

ووفقا لموقع "Very well Health"، إليك أبرز أضرار صحية لشرب القهوة قبل تناول أي طعام:

اضطراب في التوازن الهرموني

يؤدي شرب القهوة على معدة فارغة إلى تغرات هرمونية في الجسم، حيث يُحفز الكافيين الموجود في القهوة إفراز هرمون الكورتيزول، المعروف باسم هرمون التوتر، وهذا بدروه يُزيد خطر القلق والانفعال، ومشكلات النوم، فضلا عن، الإصابة بأمراض القلب وهشاشة العظام.

حموضة وحرقة المعدة

القهوة مشروبا حمضيا، وشربها على الريق يُحفز إفراز حمض المعدة بكثرة يُهيج بطانة المعدة، يسبب حرقة أو ارتجاعا معديا، بالإضافة إلى، الكافيين يُرخي العضلة العاصرة المريئية السفلية، ما يُسهل صعود الحمض نحو المريء.

امتصاص سريع للكافيين

عند شرب القهوة دون طعام، يتم امتصاص الكافيين بسرعة أكبر، ما يؤدي إلى الشعور بالقلق أو التوتر، ارتفاع مؤقت في ضغط الدم، تسارع نبضات القلب.

كما أن الإفراط في تناول الكافيين، مثل 6 أكواب يوميا أو أكثر، يرتبط بظهور أعراض الأرق والقلق.

مشكلات في الجهاز الهضمي

يشكو العديد الأشخاص من أعراض هضمية عند شرب القهوة على معدة فارغة، مثل الانتفاخ، الغثيان، تقلصات البطن، الإسهال.

كما تُحفز القهوة حركة الأمعاء، وهو أمرمزعجا لمرضى متلازمة القولون العصبي، الذين يعانون من حساسية مفرطة تجاه الكافيين.

