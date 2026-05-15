كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل تطبيق نظام “التجمعات” لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة 2026، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على اللجان الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية داخل اللجان على مستوى الجمهورية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي، أمس، أن النظام الجديد يستهدف توفير بيئة امتحانية آمنة ومنظمة للطلاب، مع تقليل فرص الغش الإلكتروني وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وزير التعليم: "613 مجمعًا امتحانيًا على مستوى الجمهورية"

أوضح الوزير أن عدد المجمعات الامتحانية هذا العام يبلغ 613 مجمعًا تضم 2032 لجنة امتحانية، مقارنة بنحو 2150 لجنة خلال العام الماضي، في إطار إعادة تنظيم اللجان لتحقيق كفاءة أكبر في الإشراف والمتابعة.

وأشار إلى أن تطبيق نظام التجمعات يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة امتحانات الثانوية العامة 2026 والحد من أي معوقات تنظيمية أو محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية.

التعليم: "النظام يعتمد على المدارس الكبرى كمقار رئيسية"

ويعتمد نظام التجمعات على تخصيص عدد من المدارس الكبرى كمقار امتحانية رئيسية، يتم تجميع الطلاب بها وفق توزيع جغرافي محدد، بدلًا من توزيعهم على عدد كبير من اللجان الصغيرة.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يسهم في إحكام الرقابة داخل اللجان، وتسهيل أعمال التأمين والمراقبة، إلى جانب توفير كوادر إشرافية ذات خبرة لضمان الانضباط الكامل أثناء الامتحانات.

وزارة التعليم: "921 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة"

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة 2026 بلغ 921 ألفًا و709 طلاب وطالبات بالنظامين القديم والجديد، من بينهم 918 ألفًا و306 طلاب بالنظام الجديد، و3403 طلاب بالنظام القديم.

كما أوضحت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة للدور الأول ستبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026، وتستمر حتى الخميس 17 يوليو 2026 وفق الجدول الرسمي المعتمد.

التعليم: "إجراءات مشددة لمنع الغش داخل اللجان"

أكدت الوزارة تطبيق مجموعة من الإجراءات التنظيمية المشددة داخل اللجان، تشمل منع اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، وتكثيف إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب، إلى جانب توفير عناصر إشراف مدربة والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين اللجان.