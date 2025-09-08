كتب - سيد متولي

يفضل كثيرون تناول الشاي والقهوة خاصة في الصباح، حيث يمنح الكافيين الجسم والدماغ شحنة من التنبه، لكن ما علامات الإفراط في تناول الكافيين؟

وبحسب موقع "إم إس إن هيلث"، تتصدر القهوة قائمة المشروبات الأعلى في نسبة الكافيين، حيث يحتوي كوب القهوة العادي على حوالي 130 ملج من الكافيين، ما يجعله الخيار الأقوى.

بينما يحتوي الشاي الأسود على نصف الكمية تقريبا، حيث يحتوي كوب الشاي الأسود العادي على حوالي 50-60 مليجرام من الكافيين، أي ما يعادل نصف كوب من القهوة تقريباً

ويحتوي الشاي الأخضر والأبيض كمية أقل من الكافيين، ما يعطي دفعة طاقة أخف وأكثر هدوءاً.

مدة التخمير مهمة، فكلما طالت مدة نقع الشاي، زادت كمية الكافيين التي يفرزها في كوبك، ويوصي الخبراء للبالغين الأصحاء بالبقاء في معدل أقل من 400 مليجرام من الكافيين يوميا، وهذا يعادل حوالي 3-4 أكواب من القهوة، أو 7-8 أكواب من الشاي الأسود.

علامات الإفراط في تناول الكافيين

قد يسبب الإفراط في تناول الكافيين التوتر، والأرق، وتسارع نبضات القلب، أو الدوار، لكن الشاي يحتوي على حمض إلثيانين الأميني، الذي يوازن آثار الكافيين ويحسّن الشعور بالنشاط.

وبشكل عام، تساعد معرفة محتوى الكافيين في مشروباتك اليومية على الحفاظ على نشاطك، دون تجاوز الحد المسموح.