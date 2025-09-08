هل العسل بديل آمن لمرضى السكري؟

كتب - سيد متولي

لا ينبغي لمرضى السكري اعتبار العسل بديلا آمنا لمرضى السكري، لأنه قد يسبب ارتفاعا حادا في سكر الدم ويزيد من العبء على الجسم.

ولا يزال الكثيرون يعتقدون أن العسل آمن لمرضى السكري لأنه أكثر صحة من الفركتوز والجلوكوز.

ولكن للأسف، هذا غير صحيح، لأن 70 جراما من العسل تعادل ما يقارب سبع ملاعق طعام، وهذه كمية كبيرة جدا لمرضى السكري في اليوم، بحسب kp.ru.

والعسل يحتوي على كميات كبيرة من السكريات (فركتوز وجلوكوز)، وقد يرفع سكر الدم بسرعة إذا تم تناوله بكميات كبيرة، لذا لا يعتبر آمنا لمرضى السكري، خصوصا من لديهم تحكم ضعيف بمستوى السكر.

ويمكن لمريض السكري تناول كميات صغيرة جدا من العسل أحيانا. ويفضل أن يكون ذلك تحت إشراف طبيب أو اختصاصي تغذية.

كما يجب مراقبة مستوى السكر بعد تناوله، وعدم إضافته بانتظام إلى النظام الغذائي دون تقييم.