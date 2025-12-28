أشار خبير التغذية الأمريكي فالتير لونجو أن الحد من تناول السمك قد يساعد على إطالة العمر.

أوضح فالتير إن الرياضة المنتظمة والنظام الغذائي الغني بالعناصر الغذائية يساعدان على قوة الجسم.

شدد لونجو على ضرورة الحد من تناول السمك، والاكتفاء بـ حصتين إلى ثلاث حصص أسبوعيا فقط، وذلك ضمن ما يطلق عليه "نظام طول العمر"، الذي يعتمد بشكل أساسي على النظام الغذائي النباتي، وفقاً لما نقلته موقع ميرور.

كيف نختار السمك الصحي؟

يجب اختيار الأنواع الأكثر جودة، وينصح بتناول الأسماك والقشريات والمحار الغنية بالأوميجا 3 و 6 وفيتامين B12، مثل السلمون، الأنشوجة، السردين، القد، والجمبري والمحار.

كما يشدد على أهمية الانتباه إلى مصدر وجودة السمك، مع تفضيل الأنواع منخفضة الزئبق، لضمان تحقيق الفوائد الصحية دون التعرض لمخاطر الملوثات.

فوائد الأسماك

الأسماك الزيتية الغنية بالأوميجا 3 تؤدي دورا مهما في تعزيز الوظائف العقلية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ودعم الصحة العامة.

أضرار الإفراط في تناول الأسماك

الإفراط في تناول الأسماك الزيتية يسبب التعرض للمواد الملوثة مثل الزئبق، ومشكلات صحية عند تراكمه في الجسم.

وتوصي الهيئة بتناول حصة واحدة على الأقل من الأسماك الزيتية أسبوعياً، مع عدم تجاوز حصتين بالنسبة للنساء الحوامل أو المرضعات، تجنباً لتأثير الزئبق على الجنين أو الطفل.

كما ينصح بتجنب المحار النيء، والتأكد من طهي السمك أو المحار المدخن جيداً أثناء الحمل.

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"