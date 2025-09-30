تليف الكبد.. إليك الأعراض والأسباب وطرق الوقاية

يُعرف تليف الكبد بأنه تدهور تدريجي لأنسجة الكبد السليمة واستبدالها بنسيج ندبي، ما يُضعف وظائف الكبد الحيوية، مع تقدم المرض، تفقد الكبد قدرتها على أداء مهامها الأساسية، ما يسبب مشكلات صحية متعددة.

فيما يلي، إليك أعراض وأسباب تليف الكبد، بالإضافة إلى طرق الوقاية، وفقا لموقع "health".

أعراض تليف الكبد

التعب المستمر.

فقدان الشهية والوزن.

الغثيان.

ألم البطن.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان).

تورم في البطن والساقين بسبب احتباس السوائل.

سهولة حدوث الكدمات والنزيف.

ارتباك ذهني وتغيرات في السلوك.

أسباب وعوامل الخطر

الإفراط المزمن في تناول الكحول.

الالتهابات المزمنة بفيروسات التهاب الكبد B وC.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الناتج عن تراكم الدهون في الكبد دون علاقة بالكحول.

أمراض أخرى مثل التليف الكيسي أو تراكم الحديد في الجسم.

طرق الوقاية من تليف الكبد

لا يمكن الوقاية من تليف الكبد بشكل كامل، لكن يمكن تقليل مخاطره عبر:

تقليل أو الامتناع عن تناول الكحول.

الحفاظ على وزن صحي باتباع نظام غذائي متوازن.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

إدارة الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض المناعة الذاتية بشكل فعال.

احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول