5 مشروبات طبيعية تخفض الكوليسترول وتقوي القلب

تسهم بعض المشروبات الطبيعية في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم، بالإضافة إلى دعم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول.

إليكم أبرز هذه المشروبات وفوائدها، وفقا لموقع "Times of India".

حليب الكركم الدافئ

يحضر بغلي الحليب مع الكركم والهيل والعسل، ويتميز بمادة الكركمين المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يساعد على تخفيف التوتر بخفض هرمون الكورتيزول، ويحسن صحة القلب عبر تنظيم الكوليسترول وتقليل التهاب الشرايين.

شاي البابونج

مشروب مهدئ معروف يعمل على استرخاء الأعصاب وتقليل القلق، ويحسن جودة النوم، كما يسهم في خفض الكوليسترول من خلال تعزيز وظائف الكبد وتحسين التمثيل الغذائي للدهون.

حليب اللوز

يحتوي على دهون صحية ومضادات أكسدة تساعد في تنظيم الكوليسترول، كما أنه يمنح تأثيرا مهدئا يقلل التوتر، ما يجعله مشروبا صديقا للقلب.

عصير العنب

غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي وموازنة الكورتيزول، بالإضافة إلى دعم صحة المناعة.

حليب بذور الكتان

يُحضر بتحميص بذور الكتان الغنية بأوميجا 3 والألياف، التي تسهم في خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب.

