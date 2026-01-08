أمطار وعدم استقرار.. توقعات حالة طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة من الجمعة 9 يناير 2026 إلى الثلاثاء 13 يناير 2026.

وأفادت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح بعدد من المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إن حالة الطقس يوم الجمعة المقبل تشهد حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وفرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، ونشاط رياح على كافة الأنحاء تتراوح سرعتها من 40 إلى 60 كم/س.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الجمعة المقبلة يشهد اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للبرودة نهاراً وشديد البرودة ليلاً.

وبينت أنه حالة الطقس من السبت المقبل وحتى الثلاثاء، تشهد تكون شبورة مائية من الساعة 3 إلى 10 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / الصغرى) للفترة من 9 إلى 13 يناير 2026، وفق هيئة الأرصاد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

الجمعة 9 يناير: العظمى 18 والصغرى 10.

السبت 10 يناير: العظمى 19 والصغرى 11.

الأحد 11 يناير: العظمى 19 والصغرى 10.

الاثنين 12 يناير: العظمى 20 والصغرى 10.

الثلاثاء 13 يناير: العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية

الجمعة 9 يناير: العظمى 17 والصغرى 09.

السبت 10 يناير: العظمى 19 والصغرى 10.

الأحد 11 يناير: العظمى 18 والصغرى 10.

الاثنين 12 يناير: العظمى 18 والصغرى 11.

الثلاثاء 13 يناير: العظمى 19 والصغرى 11.

شمال الصعيد

الجمعة 9 يناير: العظمى 19 والصغرى 06.

السبت 10 يناير: العظمى 19 والصغرى 05.

الأحد 11 يناير: العظمى 20 والصغرى 05.

الاثنين 12 يناير: العظمى 20 والصغرى 06.

الثلاثاء 13 يناير: العظمى 21 والصغرى 06.

جنوب الصعيد

الجمعة 9 يناير: العظمى 25 والصغرى 11.

السبت 10 يناير: العظمى 23 والصغرى 10.

الأحد 11 يناير: العظمى 24 والصغرى 10.

الاثنين 12 يناير: العظمى 25 والصغرى 09.

الثلاثاء 13 يناير: العظمى 24 والصغرى 09.

