رغم انخفاضه عالميا.. الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية التعاملات الصباحية

كتب- أحمد الخطيب:

09:39 ص 08/01/2026 تعديل في 10:23 ص

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 8-1-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

جاء الارتفاع رغم انخفاضه عالميا لليوم الثاني على التوالي رغم المخاوف العالمية من تبعات الحرب الأمريكية على فنزويلا على الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3976 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5112 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5965 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6817 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 47720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68170 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 212008 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 340850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.53% إلى نحو 4433 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

