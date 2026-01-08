مباريات الأمس
"دوري إنجليزي وكأس مصر".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

كتب : مصراوي

10:00 ص 08/01/2026

كرة قدم

تقام اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم.

وتشهد مباريات اليوم الأحد 8 يناير الجاري، مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة في السوبر الإسباني بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد أرسنال، 10 مساءً، "بي إن سبورتس 1".

مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني

ريال مدريد ضد أتليتكو مدريد، 9 مساءً، قناة "الثمانية".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كريمونيسي ضد كالياري، 7.30 مساءً

ميلان ضد جنوى، 9.45 دقيقة مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

الهلال ضد الحزم، 4.55 دقيقة مساءً، قناة "الثمانية"

النصر ضد القادسية، 7.30 دقيقة مساءً، قناة "الثمانية"

النجمة ضد الاتفاق، 7.30 مساءً، قناة "الثمانية"

مواعيد مباريات كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان ضد ليون، 8 مساءً، "بي إن سبورتس إكسترا 1"

حرس الحدود ضد سموحة، 2.30 مساءً، "أون سبورت 1"

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي السوبر الإسباني

