دراسة تحذر..نشاطك في المساء يضر صحة الدماغ

كشفت أبحاث علمية حديثة أن توقيت النشاط اليومي قد يلعب دورًا مهمًا في التأثير على صحة الدماغ مع التقدم في العمر، حيث قد يكون النشاط المبكر عاملًا وقائيًا ضد الإصابة بالخرف، أحد الأمراض التي تؤدي إلى تراجع الذاكرة والقدرات الإدراكية.

وبحسب ما نقلته صحيفة «دايلي ميل»، توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى أن كبار السن الذين تبلغ ذروة نشاطهم بعد الساعة الثانية ظهرًا يواجهون خطرًا أعلى للإصابة بالخرف، مقارنةً بأقرانهم الذين يصلون إلى أقصى إنتاجيتهم في ساعات الصباح أو قبل منتصف النهار.

نشاط ما بعد الظهر

ويرى الخبراء أن النشاط المتأخر خلال اليوم قد يُربك الوظائف الطبيعية للجسم، ما يعيق قدرته على التخلص من البروتينات الضارة التي تتراكم في الدماغ، وهو عامل يُعتقد أنه يسهم في تطور الخرف.

تفاصيل الدراسة

وتابعت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تكساس ساوث وسترن للصحة الإدراكية أكثر من 2000 شخص، بلغ متوسط أعمارهم 79 عامًا، على مدار ثلاث سنوات.

وخلال فترة المتابعة، جرى قياس الإيقاعات البيولوجية للمشاركين لمدة 12 يومًا باستخدام أجهزة صغيرة لمراقبة القلب، إلى جانب تحديد توقيت ذروة نشاطهم اليومي.

وبناءً على النتائج، قُسّم المشاركون إلى مجموعتين:

الأولى تمتع أفرادها بإيقاع بيولوجي قوي، أي وجود فارق واضح بين فترات النشاط القصوى والدنيا،

والثانية بإيقاع بيولوجي ضعيف، يتميز بتقارب مستويات النشاط على مدار اليوم.

النتائج

وبعد انتهاء فترة المتابعة، لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين وصلوا إلى ذروة نشاطهم عند الساعة 2:15 بعد الظهر أو بعدها كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 45% مقارنةً بمن بلغت ذروة نشاطهم في وقت أبكر.

عوامل متعددة وراء الخرف

ويُعد الخرف نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها الاستعداد الوراثي، والتغيرات التي تطرأ على الدماغ مع التقدم في العمر، وسوء التغذية، والتدخين، وقلة النشاط البدني.

إلا أن الأدلة العلمية المتزايدة تشير إلى أن اضطراب الساعة البيولوجية للجسم قد يكون عاملًا إضافيًا مؤثرًا، إذ تتحكم هذه الساعة في دورات النوم والاستيقاظ، وتنظيم العمليات الحيوية، مثل إفراز الهرمونات، ودرجة حرارة الجسم، والشهية.

