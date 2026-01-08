بشرى سارة لمرضى التهاب الأمعاء.. ابتكار جهاز يغني عن الأدوية

هناك اختراق علمي واعد، طور باحثون صينيون من جامعة "هوا تشونغ" للعلوم والتكنولوجيا غرسة لاسلكية مرنة تمثل جيلاً جديداً من العلاجات الإلكترونية لمرض التهاب الأمعاء (IBD).

تعتمد هذه التقنية على تحفيز الأعصاب كهربائياً كبديل للتدخلات الدوائية التقليدية، مما يفتح آفاقاً جديدة لعلاج الأمراض المناعية المزمنة.

آلية العمل: دمج الإلكترونيات بالبيولوجيا

تعتمد الغرسة المبتكرة على تصميم مرن يحيط بالعصب المتصل بالطحال، وتتميز بكونها:

خالية من البطاريات: تعمل الأقطاب الكهربائية المصنوعة من "الهيدروجيل" عبر استقبال الطاقة لاسلكياً من خلال الجلد، على غرار تقنيات شحن الهواتف الذكية.

تصميم عضوي: بفضل طبيعتها الهلامية، تفتقر الغرسة للأجزاء الصلبة، مما يقلل من احتمالات رفض الجسم لها أو تضرر الأنسجة المحيطة.

التأثير الحيوي: الطحال كبوابة للمناعة

تستغل التقنية الجديدة الرابط المكتشف حديثاً بين الجهاز العصبي والاستجابة المناعية؛ فعند تحفيز العصب الطحالي، يتم إفراز ناقل عصبي يُسمى "نورأدرينالين". يعمل هذا الناقل على إعادة ضبط توازن الخلايا المناعية وتقليل إنتاج الجزيئات المسببة للالتهاب داخل أنسجة الأمعاء تحديداً.

نتائج التجارب المختبرية

أظهرت الاختبارات التي أُجريت على الفئران نتائج إيجابية ملموسة خلال فترة اختبار استمرت 7 أسابيع، شملت:

انخفاض حدة الالتهاب: تراجع ملحوظ في التفاعلات الالتهابية للأمعاء دون الحاجة لعقاقير.

تحسن المؤشرات الحيوية: حافظت الفئران الخاضعة للعلاج (بمعدل 20 دقيقة يومياً) على وزنها، مع تحسن واضح في صحة القولون مقارنة بالمجموعات غير المعالجة.

التحديات والمستقبل السريري

رغم هذا النجاح، يؤكد العلماء أن التطبيق على البشر لا يزال يتطلب سنوات من البحث الإضافي، وذلك نظراً لعدة اعتبارات:

الفوارق التشريحية: اختلاف حجم الأعصاب وتعقيد المواقع الجراحية بين الفئران والإنسان.

عامل الأمان: الحاجة إلى بيانات سلامة طويلة الأمد تتجاوز فترة السبعة أسابيع التي شملتها الدراسة الحالية.

