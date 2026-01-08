محافظة القاهرة: بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل

أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بدء التشغيل التجريبي لمحور صلاح سالم البديل الذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة، وذلك في المسافة من منطقة القلعة حتى الفسطاط بطول حوالى ٣كم، وذلك ضمن جهود الدولة لتطوير منطقة السيدة عائشة، وحل المشكلات المرورية وتيسير حركة المرور بها تمهيدًا لفك وإزالة كوبري السيدة عائشة.

وبالنسبة للاتجاه القادم من مصر القديمة ومحور الحضارات، يوجد مدخل لنفق الإمام الشافعي، ومدخل لشارع الخلا بالتونسي، ثم إلى طريق الأوتوستراد، كما يوجد مدخل للإباجية، ثم السير في نفس الطريق ليؤدي إلى صلاح سالم مرة أخرى.

وكانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن إجراء مزايدة محدودة لتنفيذ أعمال فك وبيع مكونات كوبري السيدة عائشة بحي الخليفة، لاستكمال محور صلاح سالم الجديد، وذلك بين الشركات المتخصصة والرائدة في تلك الأعمال، يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026، بمقر نادي شرطة القاهرة بعابدين، لاختيار أفضل الشركات القادرة على فك الكوبري بطريقة آمنة، وفقًا لكراسة الشروط الموجودة بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.