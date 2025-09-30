كيف يساعد تنظيف الأسنان على تقليل خطر الإصابة بسرطان البنكرياس؟

أظهرت دراسة طبية حديثة أجراها باحثون في مركز NYU Langone Health الأمريكي أن العناية المنتظمة بنظافة الفم، خاصة تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط، تؤدي دورا مهما في الوقاية من نوع خطير من السرطان، وهو سرطان البنكرياس.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 122 ألف شخص، واكتشفوا وجود 27 نوعًا من البكتيريا والفطريات في لعاب المرضى الذين تم تشخيصهم لاحقا بهذا المرض القاتل، حيث تبين أن هذه الميكروبات تضاعف خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بأكثر من ثلاث مرات، وفقا لصحيفة "لينتا.رو" الروسية.

وأبرزت الدراسة أن بعض السلالات البكتيرية المرتبطة بـ التهاب اللثة والأنسجة الداعمة للأسنان، بالإضافة إلى فطريات الكانديدا، تم العثور عليها داخل الأورام السرطانية نفسها، ما يشير إلى دور محتمل لهذه الكائنات الدقيقة في تطور المرض.

ويشير الباحثون إلى أن تنتقل هذه الميكروبات من الفم إلى البنكرياس عبر اللعاب، مسببة التهابات تسهم في نشوء وتطور السرطان، وهي المرة الأولى التي تكشف فيها دراسة الدور المشترك للبكتيريا والفطريات في الإصابة بسرطان البنكرياس.

وشدد البروفيسور ريتشارد هايز، من فريق البحث، على أن الحفاظ على نظافة الفم لا يقتصر فقط على الوقاية من أمراض اللثة، بل قد يشكل أيضا وسيلة فعالة للحد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان البنكرياس.

