6 فوائد صحية مذهلة لتناول الشمام لصحة الجسم

كشفت الدكتورة تاتيانا فرولوفا، أخصائية الغدد الصماء الروسية، عن مجموعة من الفوائد الصحية والجمالية التي يقدمها الشمام، مشيرة إلى أنه أكثر من مجرد فاكهة صيفية منعشة.

وأوضحت أن الشمام يتميز بمذاقه الحلو، إضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من الماء وسعرات حرارية منخفضة، إذ يحتوي كوب واحد منه على ما بين 40 و60 سعرة حرارية فقط، ما يجعله خيارًا صحيًا مثاليًا لمحبي إنقاص الوزن، كما أنه غنيًا بالفيتامينات والمعادن، وفقا لموقع "health".

أبرز فوائد الشمام الصحية

تنظيم ضغط الدم:

بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم وانخفاض الصوديوم، يسهم في دعم ضغط الدم الطبيعي والوقاية من أمراض القلب.

الترطيب وتوازن الكهارل:

يحتوي على نحو 90% ماء، ويضم معادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم، ما يجعله مفيدًا بعد التمرين أو أثناء فترات المرض والجفاف.

تحسين صحة الجلد:

يسهم فيتامين C في تحفيز إنتاج الكولاجين وحماية البشرة من الأضرار الناتجة عن الشمس بفضل خصائصه المضادة للأكسدة.

تعزيز المناعة:

الشمام يعزز أداء جهاز المناعة ويقلل من خطر العدوى بفضل غناه بفيتامين C.

تحسين الهضم:

غني بالألياف التي تدعم حركة الأمعاء، وتحافظ على مستويات السكر، وتعزز نمو البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي.

دعم صحة العين:

يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تساعد على الوقاية من أمراض العين المرتبطة بتقدم العمر.

