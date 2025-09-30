كيف يساعد تناول الفاكهة على تنظيف الرئتين؟

كشفت دراسة حديثة أن استهلاك الفاكهة بانتظام يمكن أن يسهم في تقليل الأضرار التي تلحق بالرئتين جراء تلوث الهواء، بفضل ما تحتويه الفواكه من مضادات أكسدة طبيعية، بالإضافة إلى الفيتامينات الأساسية مثل فيتامين C وفيتامين K، التي تعزز من كفاءة وظائف الجهاز التنفسي.

واعتمد فريق البحث من جامعة ليستر البريطانية على تحليل بيانات أكثر من 200 ألف شخص من المشاركين في سجلات "البنك الحيوي البريطاني"، حيث تمت مقارنة تأثير الأنظمة الغذائية المختلفة، خاصة تلك الغنية بالفواكه، الخضراوات، والحبوب الكاملة على صحة الرئة.

وفقا لموقع "سوري لايف"، التأثير الإيجابي للفواكه على وظائف الرئة كان أكثر وضوحا بين النساء اللاتي تناولن أربع مرات أو أكثر من الفاكهة يوميا.

وتم تقييم وظائف الرئة من خلال قياس كمية الهواء التي يمكن إخراجها في الثانية الواحدة، وهي إحدى المؤشرات الأساسية لصحة الجهاز التنفسي.

تلوث الهواء وعلاقته بوظائف الرئة

ركزت الدراسة على الجسيمات الدقيقة المعروفة بـPM2.5، والتي تُعتبر أحد المكونات الضارة المنبعثة من عوادم السيارات والمصانع، وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات قليلة من الفاكهة شهدوا انخفاضا في كفاءة التنفس.

وأكدت الباحثة الرئيسية في الدراسة، بيمبيكا كايوسري، أن النظام الغذائي الصحي يؤدي دورا محوريا في حماية الرئتين، وقالت: " اتباع نظام غذائي صحي يرتبط بتحسين وظائف الرئة لدى كل من الرجال والنساء بغض النظر عن التعرض لتلوث الهواء".

أبرز الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

من بين الفواكه التي تحتوي على أعلى مستويات من مضادات الأكسدة التوت، الرمان، الكرز، التفاح، الكيوي، الحمضيات، العنب.

اقرأ أيضا:

لن تتوقع.. تأثير تناول طبق الفول بالبيض صباحاً على صحة جسمك

ماذا يحدث لصحة الكبد عند شرب 3 أكواب من القهوة يوميًا؟

هذا ما يحدث لقلبك والسكر في الدم عند تناول الشاي والقهوة

بعد إصابة الفنانة إنجي عبدالله بورم في جذع المخ.. احذر هذه الأعراض



احذر هذه العلامة في الشتاء.. مؤشرا على ارتفاع الكوليسترول