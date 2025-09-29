في موسمه.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول "الكاكا"؟

مع دخول موسم فاكهة الكاكا، ينصح أحمد صلاح أخصائي التغذية الرجال بشكل خاص بعدم تجاهلها، لما تحمله من فوائد صحية وجنسية مدهشة تدعم الجسم وتقي من عدة أمراض.

تقوّي طاقة الجسم وتحسّن الأداء

وأضاف من خلال تصريحاته لمصراوي، تُعتبر الكاكا من الفواكه الغنية بـالكربوهيدرات الطبيعية، ما يمنح الجسم طاقة فورية تساعد الرجال على مقاومة الإرهاق والتعب اليومي، خصوصًا بعد مجهود بدني أو عمل شاق.

كما تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران يساعدان على استرخاء العضلات وتحسين تدفق الدم.

تساعد تناول الكاكا في:

- خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL).

- زيادة الكوليسترول الجيد (HDL).

- تقوية جدران الأوعية الدموية، ما يقلل خطر الجلطات وارتفاع الضغط.

الفضل في ذلك يعود إلى الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة القوية الموجودة في هذه الفاكهة.

تحسّن الهضم وتحمي الكبد

وأكد، الكاكا غنية بالألياف، ما يجعلها ممتازة لتنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما تساهم مضادات الأكسدة في تنقية الكبد من السموم وتحسين وظائفه الحيوية.

تدعم الصحة الجنسية عند الرجال

وتابع، بفضل احتوائها على الزنك وفيتامين C، تساعد الكاكا في تعزيز إنتاج هرمون التستوستيرون وتحسين تدفق الدم، ما ينعكس إيجابًا على الرغبة والأداء الجنسي.

كما أن مضادات الأكسدة تقلل من الإجهاد التأكسدي، الذي يؤثر عادة على خصوبة الرجال.

وأختتم:" أن تناول ثمرة إلى ثمرتين من الكاكا يوميًا في موسمها كافٍ للحصول على فوائدها، لكن يجب تجنب الإفراط فيها خاصة لدى مرضى السكري، لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات الطبيعية".