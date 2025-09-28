تبدو آمنة لكنها خطر خفي.. 4 مشروبات يومية تهدد صحة الكلى

كتبت- رودينا ضوه:

الكلى من أهم أعضاء الجسم، فهي تعمل كمصفاة طبيعية تنقّي الدم من السموم، وتُساهم في تنظيم مستويات السوائل والمعادن، ورغم هذا الدور الحيوي، فإن بعض المشروبات التي يستهلكها الكثيرون بانتظام قد تُشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة الكلى، من دون إدراك ذلك.

1- المشروبات الغازية الداكنة

رغم مذاقها اللاذع والمنعش، فإن المشروبات الغازية ذات اللون الداكن تحتوي على حمض الفوسفوريك الذي قد يسبب ضررًا للكلى عند الإفراط في تناوله، كما يرتبط بتكوّن الحصوات الكلوية.

وتُضاف إلى هذه المشروبات كميات كبيرة من السكر والمحليات الصناعية، ما يزيد من العبء على الكلى، وفقًا لما نشره موقع Times of India.

2- مشروبات الفاكهة الجاهزة

ليست كل العصائر "صحية"، فمعظم مشروبات الفاكهة الصناعية تحتوي على نسب ضئيلة جدًا من الفاكهة الطبيعية، مقابل كميات كبيرة من السكر المضاف والمواد الحافظة والنكهات الاصطناعية.

وقد يؤدي استهلاكها المفرط إلى ارتفاع ضغط الدم ومستويات الأنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات الكلى المزمنة. حتى المنتجات التي تُعلن خلوها من السكر المضاف قد تحتوي على محليات بديلة ضارة بالكلى.

3- مشروبات الطاقة

وتروج مشروبات الطاقة كوسيلة لتعزيز النشاط والتحمل، لكنها تحتوي على كميات عالية من الكافيين والسكر والفيتامينات الصناعية، وهذه المكونات تُرهق الكلى وتقلل من تدفق الدم إليها، كما يمكن أن يسبب الكافيين الجفاف، خاصة مع الإفراط في استهلاك هذه المشروبات.

4- المشروبات الرياضية

يلجأ البعض إلى المشروبات الرياضية ظنًا منهم أنها تعزز الترطيب، لكنها في الحقيقة مخصصة لمن يمارسون تمارين مكثفة، أما من يستهلكها دون حاجة، فيعرض كليتيه لخطر التضرر بسبب محتواها العالي من الصوديوم، السكر، والألوان الصناعية.

اقرأ أيضا:

7 أخطاء ابتعد عنها إذا تعرض شخص للإغماء بسبب الحرارة.. أبرزها تجنب السوائل

بتحب الشطة والأطعمة الحارة؟ هذا ما يحدث لجسمك عند تناولها يوميًا

نملة تحول حياة سيدة إلى جحيم.. وطبيب عيون ينهي معاناتها بعد 3 أيام

ما أسباب وأعراض تشنجات الساق الليلية؟

لن تتوقع.. هذا ما استخرجه أطباء من معدة شابة تركية (صور)