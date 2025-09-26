5 أطعمة موسمية تعزز مناعتك وتغذي صحتك.. لاتفوتك

مع تغير الفصول، تتغير احتياجات وأجسامنا، ويعد فصل الخريف من أهم المواسم التي تتطلب اهتماما خاصا بالنظام الغذائي، لما يحمله من تقلبات مناخية تضعف المناعة وتزيد من احتمالية الإصابة بنزلات البرد.

لحسن الحظ، توفر الطبيعة في هذا الفصل باقة من الأطعمة الموسمية الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم الصحة وتحسن أداء الجسم.

ووفقا لموقع nutritionsource، إليك أبرز الأطعمة الموسمية التي ينصح بتناولها في الخريف للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

1- البطاطا

غنية بفيتامين A ومضادات الأكسدة، وتساعد على تعزيز صحة الجلد والمناعة، كما أن محتواها العالي من الألياف يساهم في تحسين الهضم.

2- التفاح

مصدر غني بالألياف ومركبات الفلافونويد، ويدعم صحة القلب ويقلل من الالتهابات، وتناوله يوميا قد يساهم في الوقاية من نزلات البرد الموسمية.

3- البروكلي والقرنبيط

من الخضروات الصليبية التي تزدهر في الخريف، وتعد مصدرا ممتازا لفيتامين C، ما يجعلها داعما أساسيا للجهاز المناعي خلال التغيرات الجوية.



4- الكمثرى

ثمار خريفية ممتازة، تساعد في تهدئة المعدة، وهي غنية بالألياف والماء، ما يجعلها مفيدة للترطيب والهضم.

5- الجزر

يحتوي على البيتاكاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A، ويساعد في الحفاظ على صحة العيون وتعزيز المناعة.